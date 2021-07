Cronaca Sennori: salvò 2 anziani da un incendio - Riconoscimento al maresciallo Giovanni Satta

Il 18 Luglio del 2020, a Dorgali, il maresciallo capo Giovanni Satta, addetto del nucleo investigativo di Nuoro, libero dal servizio, aveva salvato due anziani coniugi dall'incendio della loro abitazione. Per questo atto di coraggio, l'amministrazione comunale di Sennori, paese di origine del sottufficiale dell'Arma, ha voluto assegnare al militare un encomio per esprimere l'ammirazione dei sennoresi per il loro concittadino. Riconoscimento che gli è stato consegnato nell'aula consiliare del Comune dove il sindaco Nicola Sassu ha tenuto una breve cerimonia. Erano presenti, tra gli altri i comandanti provinciale di Nuoro e della Compagnia di Porto Torres. Oltre naturalmente agli amici e a tanti compaesani orgogliosi del gesti del maresciallo Giovanni Satta.