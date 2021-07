Poste Italiane: Stella al Merito del Lavoro alla direttrice dell'ufficio di Siligo

Dal 2007 dirige l’ufficio postale di Siligo. “Sono molto contenta, dopo trent’anni di carriera – ha dichiarato Maria Antonietta Piu – di essere insignita di un premio così grande. Ho sempre amato il mio lavoro, che ho sempre cercato di svolgere con semplicità e nel rispetto della trasparenza e dell’etica verso i nostri clienti, che stimo ed apprezzo.” Le Stelle al Merito sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di Aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda.

In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura di Sassari per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, la dipendente di Poste Italiane Maria Antonietta Piu ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento da parte dell’azienda. Classe 1961, assunta in Poste Italiane nel 1993 con la qualifica di “operatore di sportello”, durante la sua lunga esperienza lavorativa ha prestato servizio in diversi uffici postali della provincia di Sassari: Alà dei Sardi, Semestene, Pozzomaggiore e Mores prima come operatrice di sportello e poi, dal 2006, come direttrice.