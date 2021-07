Firmato l'accordo tra Confindustria CNS e Agenzia delle Dogane

«La sottoscrizione del Protocollo – ha commentato Roberto Chiara – è strategicamente rilevante per ADM in quanto costituisce un ulteriore strumento per consolidare il già proficuo rapporto tra l’Agenzia e gli stakeholders al fine di affrontare e risolvere le problematiche connesse all’applicazione della complessa normativa inerente alle attività istituzionalmente assegnate ad ADM. In tal modo l’Agenzia rafforza ulteriormente i canali di informazione e formazione con gli operatori per essere sempre più vicina al tessuto produttivo sardo con lo scopo di contribuire in modo funzionale allo sviluppo economico della Sardegna».





«L’accordo – ha dichiarato il presidente di Confindustria CNS Giuseppe Ruggiu – ci permette di consolidare il lavoro che quotidianamente portiamo avanti nel favorire e supportare le nostre aziende associate nel processo di internazionalizzazione, sviluppato anche con il sostegno della Regione Sardegna e in collaborazione con l’Agenzia Ice (Commercio Estero). L’obiettivo è infatti rafforzare la presenza delle pmi sarde sui mercati esteri. Confindustria CNS, attraverso Confindustria Sardegna, è inoltre partner di EEN, la Rete europea di supporto delle piccole e medie imprese. Il protocollo sottoscritto con l’Agenzia Dogane e Monopoli conferma questo processo».

L’iniziativa s’inserisce nel quadro del sistema di relazioni che l’Agenzia Dogane e Monopoli ha da tempo instaurato con il mondo imprenditoriale e nell’azione di accompagnamento alle aziende che operano con l’estero, portata avanti da Confindustria Centro Nord Sardegna, e permetterà di realizzare eventi formativi e informativi, nonché workshop periodici rivolti alle imprese, per favorire la massima diffusione del quadro di riferimento, degli adempimenti e delle innovazioni che intervengono nella normativa e nella prassi doganale e delle accise.