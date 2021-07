Cronaca Ats prorogati fino al dicembre 2021 i contratti di circa cento “lavoratori in utilizzo”

Lo ha annunciato l’assessora del Lavoro, Alessandra Zedda, nel corso dell’audizione nella Seconda commissione (presieduta da Desirè Manca - M5S) insieme con il direttore amministrativo dell’Azienda tutela salute, Attilio Murru. Sono così superati i timori di una interruzione anticipata dei servizi per i lavoratori con il contratto in scadenza il 31 luglio e il 30 ottobre. «L’assessorato della Sanità – ha dichiarato il dottor Murru – ha assicurato risorse sufficienti per procedere con la proroga fino al termine del 2021, garantendo così la continuità lavorativa per tutti “i lavoratori in utilizzo” che operano in Ats». Soddisfazione è stata espressa dal consigliere Piero Comandini (Pd) che ha ringraziato l’assessora Zedda per la definizione della vicenda ed ha auspicato la tempestiva definizione di un efficace programma di stabilizzazione.