Muore un turista di 57 anni: colpito da malore durante una immersione

Intorno alle ore 12.00 odierne la Sala operativa della Guardia Costiera di Cagliari, al Comando del Direttore Marittimo Capitano di Vascello (CP) Mario VALENTE, ha ricevuto una richiesta di soccorso per un sub in stato di incoscienza a seguito di un malore accusato durante l’immersione presso il relitto di nave “Isonzo” in località “Torre delle Stelle”. La segnalazione è stata effettuata da un istruttore diving che, a bordo di un gommone, stava già effettuando tentativi di rianimazione. Attivata immediatamente la procedura di emergenza, sono state dirottate sul punto 2 motovedette ed allertato il 118 che ha fatto decollare un elicottero, atterrato poi alla spiaggia di “Cann’e Sisa” per prestare soccorso al sub in difficoltà, nel frattempo trasportato a terra per facilitare l’intervento medico. Le operazioni di rianimazione si sono rivelate vane, motivo per cui è stato constatato il decesso del turista, un uomo di circa 57 anni residente a Treviso, per cause naturali. Il magistrato di turno, prontamente informato dal personale della Guardia Costiera, ha disposto la restituzione della salma ai familiari, in vacanza a Villasimius.