Cronaca Alghero: evade dai domiciliari e finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di via Don Minzoni ad Alghero hanno proceduto all'arresto di un 41enne algherese, pregiudicato per reati contro il patrimonio, che era ristretto agli arresti domiciliari. Durante i controlli l'uomo non è stato provato nella propria abitazione. L'arrestato stava scontando una condanna per un furto commesso il 17 febbraio scorso in una abitazione in località San Quirico da dove si era impossessato di uno stereo, una motosega, un computer, per un valore complessivo di circa 2 mila euro. La sua mancata presenza nell'abitazione ha comportato una denuncia per evasione e quindi il beneficio dei domiciliari è stato revocato e si sono aperte le porte del carcere di via Vittorio Emanuele.