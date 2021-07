Cronaca Troppa gente in un bar di Florinas: chiuso per 5 giorni

Ma non solo: durante i controlli i militari della Stazione di Codrongianus sono stati oggetto di intimidazioni da parte di un avventore, un 42enne di Florinas, che contestava l'intervento in corso da parte dei militari prendendo, a suo modo di vedere, le difese del gestore. L'uomo è stato denunciato per ubriachezza molesta e minaccia a pubblico ufficiale. Sanzionato il gestore per violazioni alle norme sanitarie per l'assembramento in corso nel suo locale.