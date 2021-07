Cronaca Sotto pressione l'intero apparato contro il fuoco: domenica 38 incendi

In 11 episodi oltre alle squadre a terra del sistema regionale hanno operato anche mezzi aerei. Di seguito il bollettino diramato dalla Guardia Forestale.

1 - Incendio in agro del Comune di Budoni località “Su Valicheddu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Siniscola, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Farcana e Alà dei Sardi. Ha operato un Canadair. Sono intervenute: una squadra di Barracelli di Budoni, una squadra dei Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile di Olbia. La superficie bruciata è di 8 ettari di terreni incolti e pascolo nudo.

2 - Incendio in agro del Comune di Escolca località “S. Simone”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’ elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute: due squadre di Forestas di Villanovatulo e Isili, i Vigili del fuoco di Mandas e il GAUF di Cagliari. La superficie bruciata è di 7 ettari di stoppie.

3 - Incendio in agro del Comune di Nulvi località “Maltinaghe”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nulvi, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’ elicottero proveniente dalla base del CFVA di Limbara. Sono intervenute tre squadre di barracelli di Nulvi, Martis e Chiaramonti, una squadra dei Vigili del fuoco di Sassari e una squadra di Forestas di Tergu.

4 - Incendio in agro del Comune di Nuoro località “Riu Funtana Gasones”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Farcana, Anela e Fenosu. Sono intervenuti tre Canadair. Stanno intervendo tre squadre di Forestas di Jacu Piu, Preda Longa e Orune e due squadre dei Vigili del fuoco.

5 - Incendio in agro del Comune di San Sperate, località “Su Crabili”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Dolianova, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’ elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto. Sono intervenute: una squadra di Forestas di Monastir, una squadra dei Vigili del fuoco, una squadra di volontari di Monastir ed il Gauf di Cagliari.

6 - Incendio in agro del Comune di Sindia località “P.te Oianu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’ elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa.

7- Incendio in agro del Comune di Milis località “Craccargiu”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Seneghe, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Fenosu, Sorgono, San Cosimo e Bosa. E’ intervenuto un Canadair. Sono intervenute: cinque squadre di Forestas di Seneghe, Paulilatino, Santulussurgiu, Abbasanta, Zeddiani, il GAUF e la Stazione forestale di Oristano.

8 - Incendio in agro del Comune di Loiri Porto San Paolo località “Trudda”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Padru, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Limbara, Alà dei Sardi.

9 - Incendio in agro del Comune di Senorbì località “Su Bangiu”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Marganai. Stanno intervenendo: i Vigili del fuoco di Mandas e i Volontari della Protezione civile di Guasila.

10 - Incendio in agro del Comune di Assemini località “Su Pranu de Assemini”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Pula e dalle squadre di Protezione civile di Santa Barbara, L’Aquila e Orsa Assemini. La superficie bruciata è di 0.8 ettari di eucalipteto.

11 - Incendio in agro del Comune di Siliqua località “Guardia Sa Ruxidda”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Siliqua, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’ elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula e dalle squadre di Protezione civile di Siliqua PAN, GEA, Terrarrubia e GEV.