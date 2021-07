Sassari: un angolo verde per piazza Fiume

Lunedì 19 luglio alle 19.30 sarà inaugurata l’aiuola di piazza Fiume adottata dall’associazione Renzo Laconi Futuro Comune. Interverranno per un breve saluto l’assessora comunale all’Ambiente e Verde pubblico, Antonella Lugliè che fin dal suo insediamento ha incentivato le adozioni degli spazi verdi da parte di privati e associazioni, Antonio Piu, consigliere regionale dei Progressisti, Marco Dettori e Mariano Brianda, consiglieri comunali di Futuro Comune. La serata proseguirà con musica dal vivo a cura di Carlo Pieraccini e con un rinfresco organizzato dal Wine Bar Cicchetto e dal Lounge Bar 1098.





L’associazione Renzo Laconi Futuro Comune ha deciso di adottare e curare l’aiuola di piazza Fiume nella speranza che i piccoli gesti di cittadinanza attiva come questo aiutino Sassari a essere più bella e vivibile. Grazie all’aiuto degli associati e dei volontari dell’associazione San Domenico di Caniga, l’aiuola contribuirà ad abbellire e a rendere più verde una piazza centrale della città. Un piccolo angolo di verde dove non c’era. Un piccolo gesto di cittadinanza attiva per rendere Sassari un po’ più bella ed un po’ più vivibile.