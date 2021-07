Prende forma il Distretto Rurale di Alghero

Nel terzo incontro sono stati rilevati i fabbisogni. Il programma del quarto incontro ha riguardato l'analisi SWOT, mediante la quale sono stati valutati i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce per il raggiungimento dell’importante obiettivo. Il quinto incontro ha permesso di analizzare il procedimento amministrativo di riconoscimento nonché le caratteristiche delle diverse forme giuridiche del distretto. Il sesto incontro verterà sulla presentazione delle risultanze del percorso di animazione e sulla condivisione del progetto. Per approfondire l’argomento e ripercorrere i contenuti dei precedenti incontri, che hanno consentito la partecipazione di tutti i portatori di interesse in seno al percorso per il riconoscimento, consulta le pagine dedicate al Distretto rurale sul sito web comunale all’indirizzo: https://www.comune.alghero.ss.it/it/amministrazione/organizzazione/Distretto-rurale/

Si terrà lunedì 26 luglio, alle ore 19,00, il sesto incontro di animazione territoriale, finalizzato alla costituzione del Distretto rurale di Alghero, promosso dall’Amministrazione comunale con l’assistenza tecnica dell’Agenzia Laore. L’incontro si terrà in presenza, presso il Salone di Guardia Grande, in conformità ai DPCM e Ordinanze inerenti il contenimento della pandemia da Covid 19. L’importante iniziativa intende dare slancio al settore agricolo che nell’algherese concorre in misura significativa allo sviluppo del territorio. A tal fine, sarà garantita la più ampia concertazione dell’iniziativa con il coinvolgimento delle rappresentanze economiche, sociali e istituzionali della comunità algherese, che saranno le vere protagoniste di un percorso partecipato nel quale tutti sono chiamati a dare il proprio contributo. Il primo incontro è stato incentrato sulla presentazione del percorso da affrontare, gli obiettivi, le regole, gli strumenti necessari, mentre nella seconda riunione si è discusso dei portatori di interesse.