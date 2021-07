Cronaca La Sardegna continua a bruciare: domenica 24 incendi

In 4 episodi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche mezzi aerei: Di seguito il bollettino diramato dalla Vigilanza Ambientale regionale.

1 - Incendio in agro del Comune di Santadi località “Is Toneddus”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Santadi, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Marganai, Pula e Fenosu. Sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Santadi e Nuxis e da tre squadre di volontari delle associazioni di Santadi e Narcao.

2 - Incendio in agro del Comune di Nuoro località “ Stazione di Prato Sardo”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nuoro, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Farcana e Anela. E’ intervenuto un Canadair. Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Nuoro, una squadre dei VVF di Nuoro e una squadra di volontari delle Protezione civile dell’associazione di Nuoro.

3 - Incendio in agro del Comune di Villasor località “ Acquesa”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sanluri, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Marganai e Villasalto. Sono intervenute, oltre al GAUF di Cagliari, una squadre dei VVF di Cagliari e quattro squadre di volontari delle Protezione civile delle associazioni di San Sperate, Assemini e Monastir.

4 - Incendio in agro del Comune di Ottana località “F. Tirso”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Anela, Fenosu (Super Puma) e Farcana. Sta intervenendo un Canadair.