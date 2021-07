Sassari: arrestata una coppia - A casa coca, eroina, bilancini e 3.500 euro

Nella mattinata di venerdì, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Sassari hanno effettuato un’operazione finalizzata alla prevenzione ed alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti che ha consentito di trarre in arresto una giovane coppia sassarese.





I poliziotti della Squadra Mobile hanno perquisito l’appartamento di un 39enne e di una 30enne, rinvenendo 21 grammi di cocaina ed 1,4 grammi di eroina.





Inoltre, sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, sostanza per “tagliare” lo stupefacente, materiale per il confezionamento della droga e 3500 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. I due giovani, a seguito delle formalità di rito, sono stati riaccompagnati presso la propria abitazione ove resteranno in regime di arresti domiciliari. L’attività d’indagine è coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica Maria Paola Asara.