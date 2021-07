Cronaca Preoccupazione per l'aumento del numero degli incendi: 30 nella giornata di venerdì

In otto degli episodi è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei. Di seguito il bollettino diffuso dalla Guardia Forestale

1 - Incendio in agro del Comune di UTA località “SAN TOMMASO”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di PULA Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di CAPOTERRA coadiuvata dal personale elitrasportato e da 11 squadre di volontari delle associazioni di UTA, ASSEMINI, CAPOTERRA, DECIMOPUTZU, MONSERRATOL’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di INCOLTI.

2 - Incendio in agro del Comune di PABILLONIS località “BAU SA CONCA”, dove sono intervenuti un elicottero leggero e il Super Puma provenienti dalla base del Corpo forestale di FENOSU. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di GUSPINI coadiuvata dal personale elitrasportato, da 1 squadra Forestas del cantiere di GUSPINI, e da 2 squadre di volontari delle associazioni di PABILLONIS e GUSPINI. L’incendio ha percorso una superficie di circa 10 ettari di COLTIVI e CANNETI.

3 - Incendio in agro del Comune di TELTI località “ARATENA”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di LIMBARA e ALA' DEI SARDI. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di MONTI coadiuvata dal personale elitrasportato, da 6 squadre Forestas dei cantieri di OLBIA, MONTI, BERCHIDDA e PADRU, 1 squadra della Compagnia barracellare di TELTI. L’incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari di PASCOLO ARBORATO.

4 - Incendio in agro del Comune di RIOLA SARDO località “PARRADEI”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di FENOSU. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal GAUF di ORISTANO coadiuvata dal personale elitrasportato, da 1 squadra Forestas del cantiere di MASSAMA, 1 squadra dei VVF di ORISTANO. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di incolti.





5 - Incendio in agro del Comune di TORTOLI' località “CASE MAMELI”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di SAN COSIMO. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di TORTOLI' coadiuvata dal personale elitrasportato, da 4 squadre Forestas dei cantieri di TORTOLI', BAUNEI, ULASSAI e VILLAGRANDE. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di BOSCO.

6 - Incendio in agro del Comune di OZIERI località “CAMPO DE VORA”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di ANELA e il SUPER PUMA decollato dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di OZIERI coadiuvata dal personale elitrasportato, da 3 squadre Forestas dei cantieri di OZIERI E NUGHEDU SAN NICOLO', 1 squadra della Compagnia barracellare di OZIERI, 1 squadra di volontari dell'associazioni di OZIERI. L’incendio ha percorso una superficie di circa 70 ettari di STOPPIE.

7 - Incendio in agro del Comune di LURAS località “MONTE TOVEDDU”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di LIMBARA e ALA' DEI SARDI. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di CALANGIANUS coadiuvata dal personale elitrasportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di LURAS e CALANGIANUS, 1 squadra dei VVF di TEMPIO e da 1 squadra di volontari delle associazioni di TEMPIO. L’incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari di MACCHIA MEDITERRANEA e VIGNETI.

8 - Incendio in agro del Comune di NURRI località “PLANU BURRAXEDDU”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di VILLASALTO. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di ISILI coadiuvata dal personale elitrasportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di ISILI e VILLANOVATULO, 1 SQUADRA COMUNALE DI NURRIe da 1 squadra di volontari delle associazioni di ISILI. L’incendio ha percorso una superficie di circa 15 ettari di SEMINATIVI.