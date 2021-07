Regione: "aggiustamenti" in corso per Forestas e Guardia Forestale

Sempre nel corso dell’ultima seduta di Giunta è stata adottata la delibera che ha accolto l’ipotesi contrattuale sull’adeguamento dell’assegno di funzione del Corpo Forestale. “Si tratta di una battaglia che da lungo tempo il Corpo Forestale sta portando avanti per ottenere l’adeguamento dell’assegno di funzione al corrispondente istituto dell’indennità pensionabile riconosciuto alla Polizia di Stato. La disparità di trattamento non era ulteriormente giustificabile”, ha spiegato l’Assessore. “Con queste due distinte delibere riconosciamo il valore dell’attività svolta dai lavoratori, dipendenti di Forestas e Corpo Forestale, chiamati a svolgere un compito fondamentale di salvaguardia e tutela del territorio”, ha concluso l’Assessore Satta.

Via libera della Giunta regionale alla proposta del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, Coran, finalizzata ad arrivare quanto prima a una soluzione che consenta ai lavoratori di Forestas di passare definitivamente nel contratto collettivo regionale. Dopo la decisione della Corte dei Conti di negare la certificazione all’ipotesi di contratto sottoscritta dal Coran e dalle sigle sindacali, è stata infatti accolta la proposta di ripresentare l’ipotesi di accordo con una integrazione. “Obiettivo della Regione è la tutela dei lavoratori di Forestas – spiega l’Assessore Satta – Sulla base di questo principio stiamo lavorando intensamente per sbloccare la situazione e restituire piena dignità lavorativa a 5mila operatori”.