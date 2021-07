La stilista Maria Giovanna Sechi eletta per acclamazione presidente degli artigiani di Porto Torres

Gli artigiani e i piccoli imprenditori hanno necessità di essere sostenuti dagli enti che a vario titolo governano la città ma al contempo di partecipare in maniera proattiva alle scelte strategiche sullo sviluppo futuro di un territorio che si accinge ad avere un ruolo di rilievo nella futura area metropolitana del nord Sardegna. La Confartigianato non ha la presunzione di scrivere le azioni programmatiche dell’amministrazione comunale ma intende mettersi a disposizione per analizzare problematiche e criticità proprie del tessuto produttivo locale per trovare soluzioni che permettano di dare nuovo impulso alla città e alla sua economia. Bisogna riflettere in maniera forte sulle misure alternative di sviluppo economico e sociale di Porto Torres e dell’intera area circostante. L’industria con i suoi molteplici problemi ha dato conferma che ormai l’era industriale o per meglio dire l’impostazione tradizionale di industria sembra ormai tramontata o quantomeno senza precisi e concreti interventi esterni, non solo privati ma anche pubblici, in una fase prossima al declino.





Da diversi anni in questo territorio si sta assistendo ad una crisi senza precedenti. Una crisi strutturale di dimensioni inimmaginabili soltanto fino a qualche anno, i cui effetti si fanno sentire oggi. Da dove partire per rilanciare l’economia locale? Qual è la ricetta giusta per ripartire? Secondo Confartigianato non si può prescindere dall’analisi di quello che può rappresentare il segmento trasporti e le infrastrutture, il turismo, la green economy e l'economia circolare. Ma bisogna partire da quello che possono rappresentare le infrastrutture ed il territorio e oggi l’infrastruttura portuale e la riconversione turistica , secondo noi, possono e devono essere una priorità per diventare realmente volano di crescita dell’economia, innescando nuove politiche di sviluppo.

“Un doveroso ringraziamento a chi mi ha preceduto per tutto quello che è stato fatto per le imprese locali ma da qui si riparte” afferma la neo presidente. Porto Torres ha necessità di ripartire come territorio e come economia e spetta a noi come Associazione di categoria provare a interloquire con chi ha l’onere ma anche l’onore di amministrare la città. Ecco perché uno degli impegni sarà quello di confrontarci con l’amministrazione comunale e con i vari assessorati per individuare progettualità e idee che servano a rilanciare il territorio. “Un territorio” ribadisce Maria Giovanna Sechi “che ha tante potenzialità, l'infrastruttura portuale ha necessità di ottenere finalmente la sua funzione di attrattore turistico ma anche di incubatore di nuove iniziative imprenditoriali legate sia al turismo che all'artigianato in genere; un’area industriale ricca di spazi e opportunità sia per la green economy che nelle nascenti nuove tecnologie e su come si vuole rilanciarla; un'isola parco ed un area archeologica ricca di opportunità per noi tutti.