Alghero: un girasole per dire "grazie" - Nell'hub del Mariotti vince il sorriso

Una delle realtà operative che più di altre hanno suscitato favorevoli commenti , praticamente unanimi, è senza alcun dubbio, l'hub del Mariotti, il centro vaccinale realizzato nella palestra del vecchio stadio dove ormai da diversi mesi si vive in un clima di straordinaria collaborazione una delle azioni indispensabili per sconfiggere il Covid 19, le vaccinazioni.





Una gestione ordinata, efficiente, in un contesto di cordialità non comune per un servizio pubblico, sanitari, dirigenti, infermieri, collaboratori e volontari stanno portando a termine una missione di professionalità che sarà difficile dimenticare.





In questo contesto si registra un simpatico episodio, a conferma di quanto scritto in precedenza, che vede protagoniste proprio le volontarie che con il loro sorriso rappresentano un benvenuto decisamente efficace per le migliaia di persone che raggiungono l'hub del Mariotti per vaccinarsi.





L'episodio ha anche un titolo: Un fiore come segno di speranza e di gratitudine. Un girasole che insegue i raggi di luce così come le volontarie della Carovana del Sorriso di Alghero, hanno inseguito la speranza di restituire fiducia e speranza alle migliaia di persone che si sono sottoposte a vaccinazione. Da mesi le volontarie sono impegnate in prima linea sul fronte ''emergenza Covid'' nell'hub vaccinale allestito nella palestra ''Mariotti''.





Un girasole che esprime allegria, profondo senso di ammirazione, rispetto e gratitudine, a partire da Monica Pulina, presidente del Gruppo Sardegna della Carovana del Sorriso. Il sindaco Mario Conoci, ha donato un fiore a ciascuna volontaria in segno di gratitudine per il prezioso lavoro svolto, rispetto al quale il primo cittadino ha espresso ammirazione e stima a nome della collettività.





La Carovana del Sorriso si appresta intanto ad affrontare un cambiamento epocale. A breve il suo patrimonio umano, costruito con anni di preziosissime esperienze e opere meritevoli di volontariato, confluirà in una Fondazione. ‘’Diluire’’ le nostre energie in un mare piu’ grande, sottolinea il Presidente Nazionale e fondatore di Carovana, Beppe Mambretti, per dare una certezza di futuro ai nostri bimbi e per farci capire che ormai il nostro intervento non sara’ solo a distanza ma sara’ un opera di prossimita’ dove i volontari di Alghero sono stati pionieri in questo , capendolo prima di altri e la loro presenza al Mariotti lo dimostra nella concretezza.





I volontari del Gruppo Sardegna di Carovana del Sorriso, parteciperanno ad un incontro organizzato ad Alghero nel mese di Agosto, in cui Beppe Mambretti e Monica Pulina, ringrazieranno personalmente le volontarie sarde, illustrando i dettagli di questa nuova sfida ”per esserci sempre, esserci a prescindere” sostiene ancora il Presidente del sodalizio.