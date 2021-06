Cronaca Incendi in Sardegna: 14 nella giornata di mercoledì

In quattro episodi è stato necessario fare ricorso ai mezzi aerei della Guardia Forestale. Di seguito il bollettino della Vigilanza Ambientale:

1 - Incendio in agro del Comune di VILLACIDRO località “IS GUARDIAS”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di MARGANAI. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di VILLACIDRO coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra Forestas deL cantiere di VILLACIDRO, 1 squadra della Compagnia barracellare di VILLACIDRO, e da 1 squadra di volontari delle associazioni di VILLACIDRO. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1,5 ettari di INCOLTO.

2 - Incendio in agro del Comune di PADRU località “FRANCESCHINA”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di ALA' DEI SARDI. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di PADRU, coadiuvata dal personale eliportato, da 3 squadre Forestas dei cantieri di PADRU e LOIRI PORTO S. PAOLO, 1 squadra della Compagnia barracellare di PADRU, 1 squadra dei VVF di OLBIA.. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,25 ettari di SUGHERETA.

3 - Incendio in agro del Comune di SAN GIOVANNI SUERGIU località “R.S. MILANO”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di MARGANAI. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di SANT'ANTIOCO, coadiuvata dal personale eliportato, 2 squadra di volontari delle associazioni di SANT'ANTIOCO e CARBONIA, ..

4 - Incendio in agro del Comune di OVODDA località “FILIGURI”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di SORGONO. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di SORGONO, coadiuvata dal personale delle stazioni forestali di TONARA e GAVO