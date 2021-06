Cronaca Air Italy: ora serve un percorso di politica industriale

“Esprimiamo soddisfazione e apprezzamento per il grande impegno del governo, delle istituzioni e dei sindacati, profuso in questa difficile vertenza che di fatto blocca i licenziamenti. Attendiamo l’approvazione definitiva del Decreto Sostegni bis, prevista per questo pomeriggio, che concederà l’agognata proroga di sei mesi degli ammortizzatori sociali per i 1.400 lavoratori dell’ex compagnia aerea Air Italy”. Così l’assessore del lavoro, Alessandra Zedda, al termine della riunione, in videoconferenza, con i rappresentanti del Ministero del Lavoro, dei Trasporti e dello Sviluppo economico, i liquidatori e le rappresentanze sindacali. “La Regione - sottolinea l’esponente dell’esecutivo Solinas - metterà in campo anche attraverso l’utilizzo dei fondi FEG una serie di politiche attive per aiutare i lavoratori a reinserirsi nel mercato del lavoro. L’auspicio è che dopo la sottoscrizione della cassa integrazione, il tavolo tra ministeri, regioni e sindacati attivi un percorso di politica industriale per il rilancio del trasporto aereo nazionale e il reinserimento di tutti i lavoratori e le lavoratrici Air Italy”. La riunione è stata aggiornata a domani, primo luglio, alle 16 per la sottoscrizione dell’accordo.