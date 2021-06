Chiuso da oggi l'ufficio postale di Santa Maria La Palma - Problemi strutturali

L’ufficio di Fertilia è comunque disponibile per tutta la clientela dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. A disposizione dei clienti di Santa Maria La Palma anche la sede di via Carducci 35 ad Alghero (Alghero Centro), aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.45. I clienti dell’ufficio postale di Argentiera Nurra, per i quali era stato predisposto temporaneamente uno sportello presso la sede di Santa Maria La Palma, potranno invece rivolgersi alla sede di via XXV Aprile 12 a Sassari (Sassari 1) dove sarà attivato uno sportello a loro dedicato nelle giornate di lunedì e martedì in cui saranno disponibili, anche in questo caso, i servizi postali e finanziari ed il ritiro della corrispondenza non consegnata.





L’ufficio di Sassari 1 è comunque disponibile per tutta la clientela dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. L’ufficio postale più vicino alla frazione di Argentiera Nurra è quello di piazza Ruiu Soro a Campanedda, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. A disposizione dei clienti di Argentiera Nurra anche la sede di via Ettore Sacchi 113 a Porto Torres (Porto Torres centro), aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.45.

Poste Italiane comunica che da oggi, mercoledì 30 giugno, l’ufficio postale a Santa Maria La Palma non sarà operativo a causa delle attuali condizioni strutturali non più idonee a garantire la sicurezza del personale e della clientela all’interno dei locali ospitanti l’ufficio di piazza Olbia 7. Poste Italiane precisa di aver intrapreso azioni finalizzate alla ricerca di soluzioni alternative per continuare a garantire i servizi nella zona di Santa Maria La Palma. L’Azienda si scusa con i cittadini della frazione i quali in questo periodo potranno rivolgersi alla sede di via Orsera 16 a Fertilia dove nei prossimi giorni sarà predisposto uno sportello dedicato ai clienti di piazza Olbia in cui saranno disponibili le operazioni postali e finanziarie e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.