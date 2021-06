Cronaca Olmedo: il consiglio comunale cancella la Tari per le attività sospese

Il Consiglio Comunale ha approvato le nuove tariffe per l’applicazione della tassa dei rifiuti (TARI). A partire dall’anno in corso, per le utenze domestiche, commerciali, artigianali e per le attività produttive è stata prevista una riduzione delle tariffe. Inoltre, le categorie economiche interessate dalla chiusura obbligatoria nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza epidemiologica, beneficeranno della riduzione pari al 100% della tariffa dovuta per tutto il periodo di sospensione dell'attività nel 2021. Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale per gli eccellenti risultati conseguiti nella differenziazione dei rifiuti solidi urbani che nel 2020 ha raggiunto la percentuale dell’85% rispetto al 73% rilevato nel 2016. I cittadini olmedesi che hanno contribuito fattivamente all'incremento della differenziazione dei rifiuti saranno pertanto premiati con una riduzione delle tariffe che per le utenze non domestiche, colpite dall’emergenza Covid, sarà più elevata grazie ad ulteriori riduzioni.