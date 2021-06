Gli scenari futuri dell'Unione Europea

Giovedì 1 luglio 2021 ore 11, la Sala Convegni ASEL Sardegna Piazza Galilei n.17 a Cagliari , ospiterà la presentazione della I^ Tappa del Progetto Internazionale “ResiliEurope” che vede insieme partner locali di ben 13 Paesi Europei di cui è

Capofila ASEL Sardegna, l’Associazione Sarda Enti Locali, con il concorso

tecnico-scientifico del Team FocusEurope.





I lavori della prima tappa del progetto, che si svilupperà nell’arco del biennio 2021/2022 in ben cinque incontri in altre Città europee, sono articolati in due distinti appuntamenti, con una Conferenza/dibattito Venerdì 2 luglio sul tema: “Il futuro dell’integrazione europea. Resilienza, identità, solidarietà europea durante la pandemia del Covid-19” la mattina, mentre nel pomeriggio una “Tavola rotonda” vedrà i partecipanti trattare il tema: “Riflessioni e scenari sull’Unione

Europea a 27”.





Il progetto “ResiliEurope” intende promuovere in particolare il dialogo interculturale e la partecipazione dei cittadini europei alla vita dell’Unione Europea attraverso il ruolo fondamentale degli Enti Locali.