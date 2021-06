Cronaca Sale il numero degli incendi in Sardegna: 23 nella giornata di lunedì

In 5 episodi sono intervenuti i mezzi aerei del Corpo forestale: Di seguito il bollettino diffuso dall'ente di protezione ambientale.



1 - Incendio in agro del Comune di Seneghe località “Ospedale Scala”, dove sono intervenuti quattro elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu, Bosa, Sorgono e Farcana.E' intervenuto inoltre un canadair della flotta aerea statale di stanza a Olbia. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Seneghe coadiuvata dal personale eliportato, dal Gruppo analisi utilizzo del fuoco (GAUF) proveniente dall'Ispettorato forestale di Oristano, da 3 squadre Forestas dei cantieri di Santu Lussurgiu, Zeddiani e Paulilatino e da 1 squadra dei VVF di Ghilarza. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2,5 ettari di pascolo arborato.



2 - Incendio in agro del Comune di Furtei località “Cuccuru Cabonis”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Villasalto e Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal GAUF proveniente dall'Ispettorato forestale di Cagliari coadiuvata dal personale eliportato, 1 squadra della Compagnia barracellare di Furtei, 1 squadra dei VVF di Sanluri . L’incendio ha percorso una superficie di circa 4 ettari di macchia mediterranea.



3 - Incendio in agro del Comune di Bonarcado località “Chercos”, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Anela, Sorgono e Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Seneghe coadiuvata dal personale eliportato. L’incendio ha percorso una modesta superficie di aree agricole.



4 - Incendio in agro del Comune di Sanluri località “Mitza de Giliadri”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale eliportato, da 1 squadra Forestas del cantiere di Monastir-Santa Lucia, 1 squadra della Compagnia barracellare di Sanluri, e da 1 squadra di volontari dell'associazione EURO 2001 di San Gavino Monreale. L’incendio ha percorso una superficie di circa 20 ettari di aree agricole.



5 - Incendio in agro del Comune di Nuraminis località “Bruncu Paolo Lilliu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Dolianova coadiuvata dal personale eliportato e da 2 squadre di volontari delle associazioni di Monastir e San Sperate. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di pascolo.