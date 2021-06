Cronaca Prorogata la cassa integrazione per i lavoratori di Air Italy

"Ci eravamo impegnati per questo e l'abbiamo ottenuto: la proroga della cassa integrazione per i lavoratori di Air Italy entra nel dl elaborato dalla cabina di regia del Governo. Il lavoro combinato dei parlamentari dem e del ministro Orlando ha permesso di ottenere questo risultato importantissimo". Lo rende noto la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, del Partito democratico. " Come abbiamo chiesto, ora tocca all'azienda - aggiunge Mura - togliere ogni veto e pregiudiziale all'attivazione della cig fino alla fine dell'anno. Ribadiamo che questa è solo una prima parte della battaglia, e che per la parte relativa a un nuovo progetto industriale spetta al Mise prendere un'iniziativa".