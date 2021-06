Sassari: una studentessa scopre di avere il linfoma di Hodgkin - Gli insegnanti lanciano una raccolta fondi

Sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe è partita una raccolta fondi da parte di Mariella Recino, professoressa di un Istituto di Sassari, a beneficio di una sua studentessa.“Siamo gli insegnanti di Carlotta - si legge - che ha concluso il 4º anno delle scuole superiori a Sassari. Ha appena scoperto di essere affetta dal linfoma di Hodgkin dopo due anni di malesseri inspiegabili”. “Deve intraprendere immediatamente delle cure fuori sede - prosegue l’insegnante - e vorremmo sostenere economicamente la famiglia come nostro modesto contributo in questo impegnativo percorso”.In un solo giorno la scuola e la città si sono notevolmente mobilitate, tanto che la campagna ha avuto più di ottocento condivisioni e ha superato la soglia dei 3.600 euro.



La raccolta si può raggiungere al link https://it.gf.me/v/c/gfm/ aiutare-carlotta-a-guarire



***



