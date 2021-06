Questa estate si balla con "Fertilia": ci pensano gli OK BA

Il loro nuovo singolo in uscita venerdì 2 luglio e già disponibile in pre-save al link https://orcd.co/fertilia!

Il brano - co-prodotto insieme a Riccardo Onori e Christian Rigano (rispettivamente chitarrista e tastierista di Jovanotti) - è un reggaeton d’autore: il duo ha infatti mantenuto il travolgente ritmo latino mettendoci sopra delle parole che non fossero le solite corazon, amor, bailando, te quiero…

“‘Fertilia’ ha rappresentato una vera e propria svolta sia nel nostro sound che nel nostro modo di creare le canzoni - commenta il duo - Di solito partivamo da un'idea acustica per poi cucirle addosso una strumentale che la vestisse al meglio. Con Fertilia il percorso è stato l'inverso. Creare una strumentale per poi scriverne il testo.”

OK BA è un duo formatosi a Sassari nell'autunno 2018 da Pasquale Demis Posadinu e Alberto Atzori. Il nome deriva dalla domanda che solitamente la figlia di Pasquale fa per ottenere qualcosa che in teoria non le sarebbe concesso "Mangio altre due caramelle, ok ba'?".





L'incontro tra i due avviene nell'estate dello stesso anno in maniera casuale, qualche mese dopo iniziano a lavorare insieme a dei brani: scrivono insieme parole e musiche, compongono e il 16 aprile 2019 viene pubblicato il primo EP Una Parole.





Nell’estate dello stesso anno vengono notati e contattati da Riccardo Onori (Jovanotti) che si interessa alle loro canzoni e si mostra interessato a produrre i loro nuovi brani. Intanto suonano dal vivo in giro la Sardegna e le date live continuano fino al lockdown. Durante la quarantena pubblicano due cover, "Con Il Nastro Rosa" di Lucio Battisti e "Pensiero Stupendo" di Patty Pravo mentre il 26 giugno 2020 pubblicano un nuovo singolo dal titolo Milano Non Sente affiancato da un videoclip diretto da Alessandro Tanca.