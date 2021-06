Webinar in vista del congresso della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera

Il mondo delle professioni sanitarie è ricchissimo di congressi e convegni annuali (pur nell'attuale “digitalizzazione” degli eventi), ma la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie - SIFO ha deciso di avviare un percorso inedito, insolito e dinamico di “avvicinamento a tappe” al suo Congresso 2021 attraverso una serie di webinar tematici.

Il Congresso Nazionale SIFO si terrà in presenza nel prossimo autunno (14-17 ottobre, Hotel Cavalieri-Hilton, Roma) ed avrà come titolo “Il farmacista promotore e interprete del cambiamento, dell’emergenza, della pianificazione”, ma già in questi giorni estivi alcuni temi “cardine” nella formazione dei farmacisti ospedalieri sono diventati oggetto di una serie di tre seminari di anticipazione dell'evento autunnale. Il primo webinar (“Dal progetto SIFO-FARE alla stesura di un codice degli appalti dedicato all'approvvigionamento dei farmaci: una nuova sfida per la SIFO”) si è tenuto ieri con un numero straordinario di partecipanti, un risultato lusinghiero che il presidente SIFO, Arturo Cavaliere, commenta così: “L'intenzione del Direttivo SIFO e della presidenza del Congresso 2021 è stata quella di costruire un percorso di continuità annuale su alcuni argomenti importanti per la nostra professione. Sappiamo inoltre che utilizzare al meglio le tecnologie digitali può assicurare ad una grande società scientifica la possibilità di offrire proposte con grande continuità: queste due considerazioni ci hanno portato ad inaugurare un format nuovo che crediamo possa essere proseguito nel tempo”.

I tre webinar di avvicinamento sono stati proposti e fortemente voluti dal presidente del Congresso SIFO 2021, Fausto Bartolini. Su cosa si concentrano i temi e gli argomenti dei vari appuntamenti? “I webinar precongressuali SIFO hanno l'obiettivo di informare i colleghi e gli altri professionisti della salute sugli aspetti fondamentali di tre argomenti”, risponde Bartolini, “Il primo, appena realizzato, ha approfondito le novità normative in termini di procedure di gara, proposte di modifica al codice sugli appalti relativamente agli acquisti di beni sanitari, ed ha presentato i primi dati di confronto tra gare sviluppate secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e gare sviluppate secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Gli altri eventi si concentreranno sull'applicazione del Regolamento sui Dispositivi medici e dispositivi in vitro, visto il loro enorme utilizzo registrato nel corso dell'emergenza Covid; da ultimo ci concentreremo sulle numerose esigenze assistenziali emerse durante la pandemia e sulla necessità di sviluppare l'assistenza territoriale in tutte le sue componenti, concentrandoci sulla necessità di accorciare la logistica dei farmaci (acquisto, stoccaggio e distribuzione al paziente) nonchè l'implementazione della consegna domiciliare”.

Ma come si intrecciano questi temi con il contemporaneo lavoro di definizione del programma del Congresso SIFO di ottobre? “Abbiamo voluto fortemente che la programmazione degli argomenti da trattare durante il congresso SIFO avvenisse mediante il coinvolgimento degli iscritti”, precisa il presidente del Congresso 2021, ”Insieme al Comitato scientifico del Congresso si sono scelti i vari argomenti da trattare nelle giornate congressuali ed anche quelli da trattare in questo programma di webinar, assicurando così una continuità ed una coerenza progettuale e scientifica”. “Il nostro intento è quello di cogliere l'opportunità di essere protagonisti e di coinvolgere tutti gli stakeholder del settore su tematiche che riteniamo attuali per tutto il SSN – conclude Arturo Cavaliere - Risulta infatti evidente che l'orizzonte dell'azione SIFO non può essere limitato ai confini della nostra professione: per essere efficaci e protagonisti del cambiamento dobbiamo far parte del gruppo che guida il processo con competenza e progettualità chiare”.

L'appuntamento con i prossimi due webinar SIFO è previsto per mercoledì 30 giugno (Nuovi regolamenti europei dispositivi medici) e giovedì 8 luglio 2021 (Assistenza territoriale, pandemia e servizi farmaceutici).