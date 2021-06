Cronaca Alghero: carabinieri in campo nella movida algherese - Tre denunce per guida sotto l'effetto di alcol e droga

Alcuni episodi verificatisi recentemente e legati al rispetto dell'ordine pubblico e del vivere civile, hanno mosso i Carabinieri della Compagnia di Alghero a un'azione mirata di controllo soprattutto nella movida algherese. Attenzione è stata riservata anche nel centro storico di Ittiri. I militari sono scesi in campo con 11 pattuglie e un consistente dispiegamento di uomini. Il bilancio di una notte è di 80 veicoli controllati, 120 persone identificate e tre denunce in stato di libertà a carico di altrettante persone , tutti algheresi,trovate alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In un episodio, il cui protagonista aveva alzato il gomito e si era dato da fare anche con il naso, c'è anche da registrare che il soggetto, che aveva abusato ampiamente di alcool e droga, ha causato un incidente stradale uscendo di strada e riportando ferite fortunatamente di lievi entità. Ma soprattutto senza coinvolgere terze persone o cose. I controlli naturalmente proseguiranno, e non soltanto nei fine settimana, con lo scopo di garantire l'ordine pubblico e quindi consentire che la ripresa economica delle attività e della stessa movida possa riprendere in condizioni di sicurezza.