Cronaca Si getta in acqua per salvare 3 ragazze : ci riesce ma dopo lo sforzo viene fulminato da un infarto

Alle ore 14:30 circa è giunta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Oristano una segnalazione proveniente dal 118 relativa a tre giovani ragazze – tra i 12 e i 14 anni – in seria difficoltà nelle acque antistanti la spiaggia di Gutturu’e Flumini, nel Comune di Arbus. L’allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti presenti sul posto, che hanno notato che le giovani non riuscivano a tornare a riva a causa delle condizioni meteomarine in peggioramento. Si riceveva, contemporaneamente, l’allarme circa una quarta persona entrata in acqua. Ricevuta la comunicazione, la Sala Operativa ha immediatamente attivato i soccorsi disponendo l’uscita della dipendente Motovedetta SAR CP 893, progettata per operare anche in condizioni meteomarine avverse. Contestualmente, era stato allertato anche l’elicottero del 118 che si stava recando in zona. Alle 14:50 circa, la Sala Operativa, in costante contatto con il personale del 118, ha ricevuto la notizia che le tre ragazze erano riuscite a tornare a riva ed erano state messe in sicurezza. dalla quarta persona entrata in acqua che era il padre di una delle giovani, Fernando Porcu di 60 anni, che si era immediatamente tuffato per soccorrere. Avvistato poco dopo dai bagnanti, è stato portato a riva già privo di conoscenza. Il personale dell’elicottero giunto sul posto ha attivato immediatamente le manovre di rianimazione dichiarando poco dopo, purtroppo, il decesso del sessantenne avvenuto per un malore dopo il suo ingresso in acqua per portare aiuto alle ragazze in difficoltà. Sul posto sono poi giunti i familiari delle minorenni, che le hanno assistite. L’attività ha evidenziato ancora una volta la preparazione e la professionalità del personale intervenuto e l’importanza del coordinamento tra i soccorritori. La Guardia Costiera raccomanda sempre massima attenzione in acqua, soprattutto con vento e mare sostenuti.