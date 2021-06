Alghero: vandalismo fine a se stesso - I ragazzi si ribellano: "Non ci piace la logica di fare di tutta l'erba un fascio"

Un gruppo di giovani algheresi non ci sta a sentirsi rappresentato in negativo da una minoranza che per passare le ore della tarda serata decide di danneggiare le biciclette parcheggiate nelle rastrelliere come è avvenuto qualche notte fa in largo San Francesco, la piazza del centro storico, a due passi dalle telecamere di video sorveglianza della sede del Banco di Sardegna. Non ci stanno perchè il giudizio unanime di condanna in qualche modo li coinvolge, crea perfino legittimi luoghi comuni sulla capacità dei giovanissimi di oggi di comportarsi in maniera civile. E naturalmente vogliono dissociarsi, prendere le distanze da atteggiamenti nei quali non si riconoscono e che, anzi, condannano duramente.

Pubblichiamo di seguito una lettera che hanno inviato alla nostra redazione e nella quale spiegano le ragioni della totale avversione a questo tipo di manifestazioni:

“Da pochi giorni - scrivono i giovani che hanno sottoscritto il documento - ci è giunta una notizia che ha sconcertato la città e soprattutto noi ragazzi. Dei nostri coetanei infatti hanno distrutto senza motivo delle biciclette regolarmente parcheggiate. Non è il primo episodio di questo tipo. Infatti molto spesso capitano episodi di vandalismo nel cuore di Alghero e questo crea paura e sgomento. A volte accadono nel centro storico a volte al porto. Adesso hanno rotto anche perché, anche per colpa di questi accadimenti, spesso sembra che con noi giovani si faccia il ragionamento che di tutta un’erba si fa un fascio. Se dei ragazzi fanno casini allora tutti noi giovani siamo d’accordo con loro. Invece nel vedere certe situazioni, non solo non rimaniamo pietrificati o esterrefatti, anzi, nella nostra mente circolano pensieri di sdegno e di reazione rabbiosa, nonostante la vicinanza d’età con gli artefici di tali atti vandalici e che ci hanno portato a scrivere queste parole. Io, come altri mie coetanei, sono del parere che ognuno di noi debba avere rispetto verso gli altri e che si debba avere un minimo di intelligenza per capire che provocare dei danni a delle cose comporta il provocare danni a delle persone. Ed infatti ci chiediamo cose siano possibili questi atti e anche, se, queste azioni, siano semplicemente frutto esclusivo della scarsa moralità di certe persone. Ciò che appare è che dei ragazzi distruggono delle bici, ma nel profondo, questi ragazzi saranno lo specchio di altre menti, di una logica del branco, della mancanza di autorità genitoriale o di messaggi sbagliati del web. Crediamo che il problema stia alla base, infatti essendoci molta libertà e poco controllo come è possibile sviluppare una coscienza morale? Come si fa a capire cosa è giusto e cosa no se non si riesce nemmeno a pensare che rovinare un oggetto rechi un danno ad un’altra persona. Un danno tra l’altro causato gratuitamente per pura noia. Riteniamo sia giusto esprimere il nostro parere, data la nostra giovane età, così da dimostrare che, non tutti i ragazzi, oggigiorno, siano convinti che danneggiare gli altri sia qualcosa di giusto e che anzi esista una gioventù che come futuro della nostra città abbia sviluppato una coscienza morale - concludono i giovani - che rispetta gli altri e che si vuole dissociare da una minoranza di ragazzi che non hanno a cuore il bene della nostra città.” (p.t.)