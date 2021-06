Cronaca Condomino irriducibile: il giudice lo manda in una casa di cura

La Squadra Mobile di Nuoro ha eseguito un’ordinanza con la quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’applicazione della Misura di Sicurezza dell’assegnazione ad una casa di cura a carico di P.E.G. residente a Nuoro, pregiudicato per reati contro la persona. L’uomo nei mesi scorsi era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora poichè si era reso responsabile di ripetuti atti persecutori in pregiudizio di un suo vicino di casa e dei suoi familiari, consistiti nel danneggiamento a mezzo incendio di due autoveicoli e di altri atti vandalici di vario tipo, tutti derivati da futili motivi, legati ad una disputa per problemi condominiali. Ciò non è bastato all’ uomo, che ha violato ripetutamente il divieto, recandosi nell’immobile ove vivono le persone offese e dove si sono verificati i fatti reato. Da qui l’odierno provvedimento del Giudice che, considerata la sua pericolosità, ha disposto l’aggravamento della misura e l’accompagnamento presso una Comunità terapeutica.