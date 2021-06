Cronaca Costa Smeralda: riconfermati i vertiici dei Servizi Consortili

Si è riunita l’Assemblea della Servizi Consortili - la società operativa e controllata al 100% dal Consorzio Costa Smeralda – che ha riconfermato Presidente e Amministratore Delegato Mario Ferraro della Servizi Consortili SPA e Davide Cerea come Amministratore Delegato del ramo d’azienda Vigilanza. Il mandato è stato rinnovato per i prossimi 3 anni. Il Consorzio Costa Smeralda, socio unico della Servizi Consortili, ha espresso massimo apprezzamento per il lavoro svolto e per il piano strategico di riposizionamento della destinazione Costa Smeralda, riconfermando la piena fiducia ai vertici societari.