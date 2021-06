Cronaca Ubriaco percorreva la 131 contro mano - Fermato dalla Stradale - Addio Patente

Alle prime ore del mattino di martedì scorso. veniva segnalato, dal Centro Operativo della Questura di Nuoro, un automobilista che stava percorrendo la Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese in direzione Olbia in contromano. Prontamente interveniva la pattuglia della Polizia Stradale di Orosei in servizio di vigilanza stradale, che riusciva a rintracciare il veicolo segnalato all'interno dell' area di servizio del distributore carburante in prossimità di Bivio Lula nella Provincia di Nuoro . Una volta raggiunto il conducente, gli Agenti mentre procedevano alla sua identificazione notavano che lo stesso era in stato confusionale, pertanto procedevano al controllo con apparecchiatura etilometrica, dal quale risultava in stato di ebbrezza. A seguito del controllo al soggetto venivano contestate le infrazioni previste dal Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente di guida per la sospensione e conseguente segnalazione di revisione della stessa ai sensi dell'ex art.128, mentre il veicolo veniva affidato a personale idonea alla guida.