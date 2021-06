Alghero: i cialtroni di San Giovanni

Era un appuntamento al quale gli algheresi partecipavano con entusiasmo : i fuochi di San Giovanni. Serate stupende sulla omonima spiaggia, tutti vestiti di bianco, a saltare insieme i "focs" e diventare così compari magari per tutta la vita. Una tradizione antichissima, praticata in diverse parti della Sardegna, Sassari compresa, dove si diventava "cumpari di fugaroni". Un rito che si perde nel tempo in grado di suscitare allegria, amicizia, divertimento.





Da queste parti negli ultimi anni se ne occupata la Pro Loco a quei tempi presieduta da Raniero Selva con la quale collaborava in maniera attiva la stessa amministrazione comunale e la Fondazione Alghero, prima si chiamava Meta.

Ora quella festa è stata dimenticata, senza una ragione, in maniera cialtrona e non certo per via del Covid. Se così fosse andrebbe chiusa mezza città, soprattutto nelle ore serali e notturne.





E' stata chiusa forse perchè evocava colori politici diversi, altra cialtroneria, o forse perchè non aveva i padrini adeguati.

I "focs" non sono ne di destra e ne di sinistra, sono la tradizione di un popolo, anche religiosa visto che era prevista una cerimonia nella chiesa che porta il nome di San Giovanni il cui sagrato è diventato un ristorante all'aperto.





Era la festa della gente, dei più avanti negli anni che ne custodiscono la memoria, ed era molto gradita ai giovani perché rappresentava una occasione fresca, pulita, senza secondi fini, se non quello di stare insieme e saltare mano nella mano la magia dei fuochi sull'arenile. In Catalogna è una delle feste più importanti dell'anno. Da queste parti neanche un comitato per i " focs" liberi. (g.o.)