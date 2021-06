Cronaca Accesso a Cala Luna: l'assessore convoca i sindaci

L’assessore degli Enti Locali Quirico Sanna ha convocato il sindaco di Baunei Salvatore Corrias, la sindaca di Dorgali Maria Itria Fancello, il direttore generale degli Enti locali e la direttrice del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano per venerdì 25 giugno alle 10 nella sede dell’assessorato a Cagliari. Oggetto dell’incontro, la definizione di una serie di problematiche riguardanti il Demanio, con l’obiettivo di trovare la soluzione per mettere in sicurezza e rendere fruibile il pontile di accesso alla spiaggia di Cala Luna. Nella lettera di convocazione, l’assessore ha richiesto ai sindaci di inoltrare eventuali ulteriori problematiche in modo che la riunione sia l’occasione per trovare rapidamente le soluzioni adeguate in grado di venire incontro alle esigenze degli imprenditori turistici, nel rispetto delle regole vigenti e del patrimonio ambientale.