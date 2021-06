Cronaca Ancora 15 incendi sul territorio regionale

In uno dei focolai è stato necessario l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Quest'ultimo episodio è avvenuto in agro del Comune di Bauladu località “C.Ortu”, dove sono intervenuti 3 elicotteri proveniente dalla base del Corpo forestale di Oristano, di Sorgono e di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Oristano coadiuvata dal personale eliportato, dal Gruppo G.A.U.F. del CFVA, dalle squadre Forestas dei cantieri di MASSAMA - CAMPULONGU, ABBASANTA - CENTRO SERVIZI, PAULILATINO - CENTRO ABITATO, FORDONGIANUS - SU PRANU, PALMAS ARBOREA, 1 squadra della Compagnia barracellare di Paulilatino, 2 squadre dei VVF di Oristano e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Oristano Soccorso. L’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di stoppie di grano e pascoli. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei e delle squadre a terra, rese particolarmente difficili dalla scarsa visibilità, erano ancora in corso nella tarda serata di ieri.