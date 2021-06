Cronaca Sassari: convegno sui referendum per la Giustizia

Il 2 luglio 2021 a Sassari, per iniziativa della associazione Tabularasa , presso la Sala Angioy del Palazzo di Provincia in Piazza d’Italia, si terrà a partire dalle ore 16:30, con moderatore il giornalista Pierluigi Piredda, il Convegno che parlerà del referendum con i 6 quesiti sulla riforma in materia di giustizia appena proposti, in concomitanza appunto con l’apertura della campagna referendaria di raccolta firme nel medesimo 2 luglio. Dopo i saluti delle autorità ed in collegamento con Irene Testa, Tesoriere del Partito Radicale Lista Pannella, tra i promotori della campagna referendaria, parleranno diversi avvocati che spiegheranno i vari quesiti proposti e subito dopo sarà data la parola al pubblico. Al termine sarà possibile firmare per i quesiti proposti, con autentica effettuata dal Consigliere Comunale Francesco Ginesu.