Era scomparso da qualche giorno con intenzioni suicide: rintracciato dalla Guardia Costiera

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, la Guardia Costiera di Cagliari, al Comando del Direttore Marittimo Capitano di Vascello (CP) Mario VALENTE, ha effettuato un’operazione di ricerca in mare di un ventottenne scomparso da qualche giorno dal nuorese con intenzioni suicide. L’operazione è iniziata verso le 15.00 di oggi, quando la Questura di Cagliari ha contattato la sala operativa della Guardia Costiera cagliaritana per segnalare che l’utenza telefonica di un ragazzo scomparso da qualche giorno dalla provincia di Nuoro con intenzioni suicide era stata di li a poco agganciata da un ripetitore in località Cala Regina del Comune di Quartu. Al fine di scongiurare il peggio, è stata immediatamente inviata sul punto la M/V CP 320, unità specializzata in attività di ricerca e soccorso, per pattugliare il tratto di costa interessato e verificare la segnalazione ricevuta, interessando anche gli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari limitrofi.





Una volta sul punto di segnalazione, dopo circa un’ora di pattugliamento e ricerca, il personale della motovedetta S.A.R. ha avvistato in spiaggia un soggetto con caratteristiche somatiche compatibili con la descrizione fatta dalla Questura. Pertanto, senza mai perderlo di vista , anche per intervenire prontamente per il caso di un gesto estremo ed in contatto costante con la sala operativa, è stata informata la Questura che, inviata immediatamente sul posto una pattuglia, ha verificato che si trattava proprio della persona scomparsa che, pertanto, sarà riconsegnata agli affetti familiari. Il Comando della Guardia Costiera di Cagliari ricorda che, in caso di emergenze a mare, il numero blu da comporre è il 1530 sia da utenza fissa che cellulare, attivo h24 per garantire interventi immediati a tutela della salvaguardia della vita umana in mare e, via radio, il canale VHF 16.