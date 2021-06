Cronaca Ploaghe: agli arresti domiciliari scippa una donna di 80anni - Arrestato

Non è la prima volta che G.A.T, un 39enne residente a Ploaghe del quale sono state fornite soltanto le lettere iniziali delle generalità, si cimenta in furti e rapine ai danni degli anziani. Nei giorni scorsi ha scippato una donna di 80 anni che percorreva la via centrale del paese, via Roma, dandosi alla fuga dopo averle strappato il borsello di mano. I carabinieri di Ploaghe, subito dopo la denuncia, hanno avviato le indagini e grazie a una serie di testimonianze lo hanno bloccato proprio mentre stava rientrando nella sua abitazione. Soltanto il 30 maggio scorso si era introdotto con una scusa nell'abitazione di un anziano del paese rubando anche in questo caso il portafoglio che si trovava all'interno di un borsello. La vittima si accorgeva del tentativo di furto, cercava di opporsi e veniva scaraventato con una spinta contro il muro. Anche in questo caso G.A.T. riusciva ad allontanarsi. Il giudice ha confermato l'arresto dei carabinieri di Ploaghe disponendo per il 39enne ploaghese gli arresti domiciliari. Va ricordato che questa misura restrittiva era già stata adottata a suo carico senza peraltro essere rispettata visto che nella condizione di arresti domiciliari era comunque era uscito per scippare la donna ottantenne.