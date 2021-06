Dal prossimo novembre l'Hotel Business School by Forte Village riapre le sue porte

In programma leedizioni 2021-2022 del Master Five Stars Hotel Management e del Master Food & Wine Operations Management. Tra le novità del prossimo anno accademico, un ruolo speciale è giocato dall’apertura di Palazzo Fiuggi, la Wellness Medical Spa di ultima generazione inaugurata lo scorso maggio e destinata a diventare una delle più esclusive cattedrali europee del benessere, che si aggiungerà al Forte Village, Palazzo Doglio e Castel Monastero come main partner della scuola. Gli studenti avranno così l’opportunità di misurarsi con quattro diverse tipologie di hospitality del settore lusso, dal resort in riva al mare all’albergo di città, dal rifugio di campagna al medical retreat.





I moduli legati all’industria turistica durante e post pandemia, inoltre, entreranno a pieno titolo nell’offerta formativa grazie anche al riconoscimento ottenuto dal Forte Village nel 2020 come primo resort al mondo ad applicare il Covid Protection Protocol.





L’edizione 2021-2022 confermerà, inoltre, alcune delle novità dell’anno passato, una tra tutte il fitto calendario di testimonianze corporate che permetteranno agli studenti di confrontarsi a livello macroeconomico con grandi player del settore turistico, operativi ad esempio nelle compagnie aeree e nell’industria dei beni di lusso.

Negli ultimi quattordici anni, l'Hotel Business School by Forte Village è diventata il punto di riferimento per la formazione manageriale del settore luxury hospitality in Italia.





La storica collaborazione con la Luiss Business School ha garantito una didattica allineata con i più alti standard accademici, mentre il costante coinvolgimento di profili internazionali, come il corpo docente della Cornell University di New York, è stato lo stimolo per continuare ad aggiornare strumenti e modelli di formazione. Il successo della scuola è testimoniato dalla percentuale di placement che nel tempo ha raggiunto valori prossimi al 100% ad un anno dal termine del percorso di studi.





Il Master Five Stars Hotel Management e il Master Food & Wine Operations Management sono a numero chiuso e prevedono un processo di selezione dei candidati che è stato aperto il 1° giugno. La data dell’Open Day è fissata il 16 settembre. Nel frattempo sarà possibile partecipare alla selezione per l’assegnazione di 5 borse di studio a copertura parziale della retta di frequenza per il Master Five Stars Hotel Management.





Per partecipare è necessario inviare il proprio Curriculum entro il 15 luglio 2021 all’indirizzo mail: info@masterfivestars.com. I requisiti minimi di partecipazione sono la laurea di primo livello o in alternativa un diploma con comprovata esperienza pregressa nel settore dell’hospitality, un’adeguata padronanza della lingua inglese e la conoscenza del pacchetto «Office». Il percorso di selezione prevede la somministrazione di un test psicoattitudinale, un colloquio in lingua inglese e la valutazione del Curriculum.

https://masterfivestars.it/