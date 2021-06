"Timida apertura" per i lavoratori di Air Italy e il futuro della compagnia

Chiusura attuale procedura di licenziamento exL.223/91; Paracadute per l’azienda, ove in assenza di approvazione dell’emendamento al Decreto Legge, prevista intorno al 24/7/21, venga inserita nell’accordo l'accettazione da tutte le parti interessate dei licenziamenti. In buona sostanza una timida apertura, per quanto ridotta nel tempo (6 mesi abbiamo evidenziato essere assolutamente insufficienti) e subordinata ad una serie di salvaguardie difficili, se non impossibili da accettare. Si è quindi deciso di aggiornarci al 30/06/2021 alle ore 11:00. Il nostro obiettivo - concludono leSegreterie Nazionali AP - COBAS - USB - è ricercare un percorso che renda possibile un accordo che non avalli il licenziamento dei lavoratori, come da ultimo punto delle richieste aziendali. Il nostro ulteriore intento è anche quello di promuovere una prospettiva industriale nazionale che includa i lavoratori Air Italy, altrimenti esclusi da qualsiasi futuro nel settore.

"Dopo una prima proposta aziendale, ritenuta inaccettabile da tutte le sigle sindacali, inapplicabile dai ministeri presenti: Ministero Del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili; Regione Sardegna e Lombardia si è resa necessaria una pausa per consentire ai Liquidatori di interfacciarsi con la proprietà. " Lo sottolinea una nota delle segreterie nazionali Associazione Piloti, Cobas Lavoro Privato e Unione Sindacale di Base sul lungo calvario della vertenza Air Italy. "La proposta aziendale - proseguono i sindacati - presentata ad oggi si concretizza quindi nei seguenti quattro punti: Nessun licenziamento fino ad approvazione emendamento all’interno del Decreto Legge Sostegni Bis, in cui si prevede un ammortizzatore senza soluzione di continuità con l’attuale; Richiesta ammortizzatore dal 1/7/21 per sei mesi in continuità con quello in scadenza;