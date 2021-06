Cronaca Lutto alla Coldiretti per la scomparsa di Mario Rubeddu - Annullato l'evento per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda

L’evento per festeggiare i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda “Grazia 150 – Bevi con Grazia”, in calendario venerdì e sabato prossimo (25 – 26 giugno) è stato annullato. Lo annuncia Coldiretti Nuoro Ogliastra dopo l’improvvisa scomparsa di Mario Rubeddu, responsabile dell’ufficio di Nuoro dell’Organizzazione agricola, avvenuta ieri mattina. Mario, 51 anni, sposato e con tre figli, lavorava da oltre 30 anni in Coldiretti. Era una persona mite, disponibile, ben voluto sia dai colleghi che dai soci. “Siamo letteralmente sconvolti – afferma a nome della Coldiretti il presidente provinciale Leonardo Salis – ci ha lasciato una persona buona, un grande lavoratore, legatissimo al suo lavoro e alla nostra Organizzazione. Siamo tutti vicini alla moglie Daniela e ai figli”. L’iniziativa “Grazia 150 – Bevi con Grazia” era nata lo scorso anno, quando Coldiretti Nu-Og decise, coinvolgendo 50 cantine, di celebrare il 150esimo anno dalla nascita della scrittrice nuorese, prima donna italiana insignita del premio Nobel, con una etichetta celebrativa. Venerdì e sabato si sarebbe dovuta tenere una grande festa, con convegni, musica e cibo a km0 per celebrare la grande scrittrice nuorese, espressione del mondo agricolo isolano. Gli eventi sono stati invece annullati e rinviati a data da destinarsi.