Cronaca Pugni e schiaffi alla fidanzata 19enne - Interviene un passante che finisce all'Ospedale - Arrestato un tunisino di 29 anni

I carabinieri della Radiomobile insieme agli agenti del Commissariato di Olbia hanno arrestato con l'accusa di violenze gravissime, un tuniisino di 27 anni . L'uomo che si trovava nella centrale piazza Matteotti di Olbia, a un certo punto ha cominciato a picchiare con pugni e calci la sua fidanzata di 19 anni, originaria di Budoni. Un passante di 24 anni è intervenuto per sottrarre la giovane donna dalla violenza del tunisino ma è stato oggetto di una scarica di pugni che lo hanno mandato in ospedale con prognosi di 45 giorni per lesioni gravissime e permanenti al viso e alla vista. La ragazzo nonostante le botte ricevute riusciva a chiamare il 112 . Polizia e carabinieri intervenivano in pochi minuti danno assistenza alla giovane e al 24enne trovato dolorante a terra. Del tunisino nessuna traccia. L'uomo si era dileguato all'arrivo delle forze dell'ordine. Ma per poco tempo : poliziotti e militari cominciavano la caccia rintracciandolo subito dopo e mettergli le manette. L'autorità giudiziaria ha disposto il suo trasferimento immediato nel carcere di Bancali a Sassari. Non è la prima volta che il tunisino si rende protagonista di episodi di violenza e maltrattamenti