Il Qatar e il porto Canale di Cagliari - Lina Lunesu: "seguiamo con molta attenzione"

“Esprimo soddisfazione per l’interesse mostrato dalle autorità qatariote per il porto canale di Cagliari".





Lo sostiene la senatrice della Lega Lina Lunesu che aggiunge: "Questo primo passaggio, che spero possa tramutarsi in una richiesta ufficiale di concessione, rappresenta la conferma della attrattività delle infrastrutture cagliaritane. Così come è comprensibile il riserbo e la discrezione mostrata sulle interlocuzioni da Authority e QTerminals, i due soggetti in campo, è altrettanto comprensibile la nostra attenzione ad un positivo rilancio dell’infrastruttura, che risulterebbe direttamente proporzionale al futuro occupazionale di oltre 200 maestranze. La Lega guarda con grande favore a futuri sviluppi, che possano concretamente garantire una solida presenza del porto canale di Cagliari negli scenari economici dei prossimi, fondamentali, anni che il nostro Paese ha davanti”.