Cronaca Giornata ragionevolmente calma per gli incendi: 10 focolai

Nel corso dell'attività di spegnimento in un caso è stato necessario l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: Di seguito il bollettino della Guardia Forestale degli episodi più rilevanti : Incendio in agro del Comune di Dolianova località “CONCA CRACCAXIA”, dove sono intervenuti sia un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula che di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Dolianova coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra Forestas del cantiere di Sinnai - Sa Pira, da 2 squadre di volontari delle associazioni di MA.SI.SE. e Sarda Ambiente. L’incendio ha percorso una superficie inferiore all'ettaro grazie al pronto intervento delle squadre. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14.20. - Alle ore ore 18.35 circa un incendio in agro del Comune di Lanusei località “Cuccuru Longu”, dove sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Lanusei coadiuvata dal personale eliportato. L'attività di spegnimento è tutt'ora in corso