Porto Torres: arrestata la "strana coppia" - Un 81enne sassarese e una rumena di 34 anni per furto

I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno arrestato in flagranza di reato due pregiudicati, una rumena di 34 anni e un pensionato 81enne di Sassari. La coppia, che si muoveva a bordo di una Fiat Panda, è stata bloccata dai Carabinieri all'uscita di Porto Torres. A bordo avevano merce per un valore complessivo di 1600 euro che era stata rubata nel corso delle ore precedenti in diverse attività commerciali del centro di Porto Torres. In particolare capi di vestiario e occhiali da sole. I due per sfuggire ai controlli avevano utilizzato una borsa "schermata". I militari sono riusciti a bloccarli dopo aver avviato una serrata serie di controlli non appena ricevute le segnalazioni sui furti che venivano commessi nel centro cittadino.