Pressing sui ministri per Air Italy

“Il ministro Orlando ha strappato una settimana in più per continuare a trattare con la proprietà e ottenere la disponibilità alla proroga della cassa integrazione. E' un risultato che recepisce il nostro lavoro e tiene aperta la porta a sviluppi, su cui occorre però ci sia il massimo impegno di tutti. Perché è chiaro che noi continueremo a lottare da qui al 22 giugno e anche dopo faremo la nostra parte in Parlamento, ma torniamo a chiedere che i ministri Giorgetti e Giovannini convochino finalmente un tavolo sul trasporto aereo che possa mettere in campo strategie nazionali e difesa dei lavoratori”. Lo affermano i deputati dem Graziano Delrio, già ministro dei Trasporti, e Romina Mura, presidente della commissione Lavoro della Camera, dopo che il confronto al ministero del Lavoro sulla procedura di licenziamenti collettivi avviata da Air Italy per 1450 dipendenti è stato aggiornato al 22 giugno. “Rilevo – aggiunge Mura – che il Ministro dello Sviluppo economico non ha ritenuto ancora di rispondere a una mia lettera con cui gli chiedevo di prendere una posizione attiva nei confronti della crisi Air Italy”.