Alghero: al Roth si torna a scuola - Da giovedì partono Tavola Roth-onda, Laboratori-amo

Scuola Estate 2021: parte al Tecnico Roth di Alghero



Con lo slogan “Un Ponte per il nuovo inizio”, il Ministero dell’Istruzione ha proposto alle scuole italiane di ogni ordine e grado di organizzare delle attività per il periodo estivo a conclusione delle lezioni tradizionali per l’anno scolastico 2020-2021. “Il superamento dell’emergenza può avvenire efficacemente se si riafferma il valore della scuola, una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità. Una scuola capace di essere motore di integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo. Una scuola che restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente interrotte, così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno” recita la circolare ministeriale.

L’Istituto Roth ha organizzato diversi progetti da realizzarsi, in una prima fase tra giugno e luglio e, in una seconda, a settembre prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2021-2022. I progetti prevedono attività laboratoriali denominati La Tavola Roth-onda, Laboratori-amo e i Corsi per il rinforzo delle conoscenze e delle competenze, in particolare, per gli studenti che hanno incontrato difficoltà nell’approfondire le conoscenze e nello sviluppare le competenze previste dalle linee guida dei vari corsi scolastici anche a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia ma aperti a tutti gli studenti che volessero allinearsi ai vari programmi svolti.



I docenti che hanno dato la disponibilità hanno messo a disposizione la propria professionalità per poter aiutare gli studenti a ritrovare la motivazione e l’entusiasmo per la scuola. Il primo, la Tavola Roth-onda, è dedicato agli studenti del biennio. È diviso in due fasi: il laboratorio espressivo motorio per stimolare lo studente ad esternare le proprie emozioni, sviluppare la propria creativita`, attraverso il consolidamento della sicurezza e fiducia nelle proprie capacita` e le attivita` per promuovere e far acquisire un buon metodo di studio. Il progetto Laboratori-amo, dedicato alle

attività di laboratorio del Tecnico Industriale, prevede attività pratiche di TPSEE (progettazione di impianti elettrici ed elettronici) ed Elettrotecnica per le classi terze e quarte. In aggiunta si svolgeranno percorsi di PCTO, ex Alternanza scuola-lavoro in laboratorio con simulazioni di attività utili nell’ambito professionale. Il progetto ha come obiettivo quello dello sviluppo delle competenze attraverso la formazione pratica di gruppi di studenti. Si interverrà sulle potenzialità di ciascuno al fine di realizzare il successo formativo. Nella seconda fase si interverrà sul potenziamento delle fondamentali abilità di base. Si realizzeranno percorsi di gruppo e individualizzati. Entrambi i progetti sono già in fase di realizzazione, il primo nella sede centrale di Via Diez, il secondo nella sede ITI di via degli Orti.

Il progetto che vedrà il coinvolgimento di moltissimi studenti e studentesse sarà quello per il rinforzo delle conoscenze e delle competenze. I genitori saranno chiamati a dare l’adesione dei propri figli affinché non trascurino la possibilità di poter frequentare le classi successive con delle carenze e lacune maturate nel corso dell’anno scolastico per varie ragioni. I corsi saranno quindici e vedranno diverse discipline coinvolte come la Matematica, la Lingua italiana, inglese e spagnola, la Fisica, l’Economia aziendale. I docenti coinvolti nelle attività per le varie discipline inizieranno le lezioni a partire dal 24 giugno prossimo. Altri progetti legati alla musica, al riallineamento delle competenze e all’orientamento professionale si svolgeranno a partire da settembre. Tutte le informazioni si trovano sul sito dell’Istituto.