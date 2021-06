Domenica "calda": oltre alle temperature torride anche 19 incendi

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ittiri coadiuvata dal personale eliportato, dalla pattuglia CFVA di Thiesi, da 3 squadre Forestas e da 2 squadre di volontari delle associazioni di protezione civile. L’incendio ha percorso una superficie di diversi ettari di macchia. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15.30. 3 - Alle ore 13.30 circa un incendio in agro del Comune di Usellus località “N.ghe Pinna”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu . Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villaurbana coadiuvata dal personale GAUF e da quello giunto col mezzo aereo, da 2 squadre Forestas. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di uliveti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13.45. 4 - Alle ore 14.45 circa un incendio in agro del Comune di Siliqua località “Is Gibas”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai.





Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Siliqua coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre dei VVF e da 1 squadra di volontari. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di seminativi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15.20. 5 - Alle ore 15.20 circa un incendio in agro del Comune di San Giovanni Suergiu località “Serra 'e Treminis”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai . Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione forestale di Sant'Antioco coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre di volontari delle associazioni di Assosulcis e AVPC Sant'Anna Arresi. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari di cisteti e macchia.





Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore -16.30. 6- Alle ore 16.20 circa un incendio in agro del Comune di Serramana località “C. Cixi”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto . Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sanluri coadiuvata dal gruppo GAUF e dal personale eliportato, 2 squadre dei VVF e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Decimomannu. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolativi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17.15.

In sei episodi è stato necessario l'intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Di seguito il bollettino diramato dalla Guardia Forestale. 1 - Alle ore 11.30 circa un incendio in agro del Comune di Gonnosnò località “Corte Baccas”, dove è intervenuto prima un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu e poi un secondo dalla base di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ales coadiuvata dal personale eliportato, dal gruppo GAUF di Oristano e da 3 squadre Forestas . L’incendio ha percorso una superficie di circa 14 ettari di seminativi. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 14.00. 2- Alle ore 12.50 circa un incendio in agro del Comune di Ittiri località “Tomoddoi”, dove sono intervenuti 3 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Bosa,Anela e Alà dei Sardi oltre al Canadair proveniente da Ciampino.