Alghero: armato di coltello rapina una donna - Arrestato un 50enne algherese

Operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia di Alghero, nel pomeriggio di ieri, si è conclusa con l'arresto di M.P.,50 anni, algherese, quale responsabile di una rapina avvenuta nel centro storico e di un ulteriore tentativo non portato a termine. In entrambi i casi le vittime sono state 2 donne. L'arresto è avvenuto su ordine del tribunale di Sassari. Il primo episodio ha riguardato una signora di giovane età che dopo aver prelevato del denaro contante da un bancomat è stata avvicinata da M.P. che con la minaccia di un coltello si è fatto consegnare la somma prelevata. Nel corso della stessa giornata, l'algherese, sempre con la minaccia del coltello, aveva cercato di farsi consegnare l'incasso dalla commessa di un negozio di frutta e verdura. Ma in questo caso la commessa è riuscita a chiamare aiuto spaventando il rapinatore che si è subito allontanato. Sulle tracce dell'uomo si sono messi, in stretta collaborazione, i carabinieri della Compagnia di Alghero e i poliziotti del locale commissariato. Controlli incrociati, la visione dei filmati delle telecamere della zona e la raccolta di numerose testimonianze hanno consentito di raccogliere elementi sufficienti per individuare il rapinatore e arrestarlo. L'uomo si trova ora in carcere a Bancali.