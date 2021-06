Le startup sarde alla Fiera tecnologica di Dubai

Sardegna Ricerche offre l'opportunità adi partecipare all'evento, in programma a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dal 17 al 20 ottobre 2021. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'nell'ambito del Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione.La(Gulf Information Technology Exhibition – www.gitex.com ) è la principale manifestazione fieristica dedicata allenell’area Medio Oriente-Nord Africa-Asia Meridionale. Al suo interno si svolge www.gitexfuturestars.com ), salone dedicato alla promozione di startup tecnologiche, incubatori e acceleratori. L'iniziativa coinvolge ogni anno investitori e grandi aziende del settore ICT da tutto il mondo e nel 2021 avrà una rilevanza ancora maggiore per via della concomitanza con l'Sardegna Ricerche metterà a disposizione delle otto imprese unoall'interno di un'area dedicata e un biglietto nominativo per l'accesso a GITEX Future Stars. Saranno a carico delle imprese partecipanti i costi di viaggio e soggiorno.La scadenza per le manifestazioni d’interesse è ilalle ore 12:00.L’, con l’elenco dei requisiti per la partecipazione e il modulo per la manifestazione d’interesse, sono disponibili sul sito web di Sardegna Ricerche ( www.sardegnaricerche.it ). Per informazioni ci si può rivolgere ad(email: duranti@sardegnaricerche.it ; tel. +39 070.9243.1).